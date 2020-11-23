【全球財困危機】美千萬民眾面臨「財務懸崖」

外國傳媒報道，美國政府為因應新冠肺炎疫情的經濟衝擊而實施的大規模支出計劃即將於今年底到期，可能使上千萬名民眾面臨「財務懸崖」，並威脅經濟復甦。

受創最重的可能是兩項聯邦政府失業保險計劃所照顧的民眾，估計約將有1,200萬人面臨「年底斷糧」。此外，凍結學貸還款、樓按寬限與禁止驅逐房客等措施，及聯儲局對中小企業與地方政府提供的多項貸款機制，都將面臨年底大限。

受「年底大限」衝擊最大的是自僱人士及「散工經濟」從業員。這些勞工雖然領不到正常的失業金，但原本能領到「疫情失業援助」(PUA)。上月底約940萬失業勞工申請這項援助，但最後一次領錢的時間可能是12月第二周或最後一周。

第二項失業援助是「疫情緊急失業補償」(PEUC)，失業勞工可申領13周。許多州的勞工向州政府申領26周的正常失業援助後，才能申領PEUC，但一些州的正常援助早已用盡，PEUC的申領期也已縮短。

政府實施的擴張支出措施中，規定凡接受聯邦政府樓按擔保的業主，不得驅逐交不起租金的租客；這項規定原訂7月底屆滿，之後又延長到12月底，一些州政府自行將效期延到明年。不過，效期結束後，許多業主可能非趕人不可，因為業主也要靠租金供樓。調查顯示9月底時只有略多於1/3的租客能交足租金。

業主也面臨「財務懸崖」。凡是由聯邦政府提供樓按擔保的屋主，原能申請還款寬限，但寬限期將在年底結束。11月初時全美約270萬供樓戶使用這項措施。

全美1.7萬億美元的學生貸款中，多數都能暫停償還本金、取消累積利息等紓困待遇。特朗普政府授權教育部將這項援助效期延長到年底，但明年1月學生將須恢復還款。

聯儲局對中小企業實施的「中小企業貸款方案」(MSLP)及向地方政府提供的「市政流動性機制」，也將於12月底到期，將使企業及地方政府面臨財務壓力。

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