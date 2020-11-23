【全球財困危機】日本壯年男性自殺人數續增

外國傳媒報道，日本壯年男性自殺人數持續增加，今年9月有700多位20多歲到50多歲男性自殺，連續2個月超過去年同期，料與疫情導致財困危機有關。

日本政府厚生勞動省表示，今年9月全日本自殺女性640人，連續4個月超過去年同期，另一方面，20多歲到50多歲男性有705人自殺，較去年同期增加56人，成長率8.6%。

今年8月自殺的20多歲到50多歲男性有706人，較去年同期增長6.6%，而僅過一個月，到9月就持續惡化2個百分點。

致力防治自殺的非牟利組織負責人清水康之表示，應該是疫情影響，造成非正規僱用(包括兼職、打工、契約社員、契約職員及派遣社員等簽訂短期契約的工作型態)男性及自行開業男性被逼上絕路，政府有必要持續推動保障就業政策。

事實上，日本政府總務省及厚生勞動省表示，全日本「完全失業率」從去年11月的2.2%開始持續增長，到今年9月時已來到3%；「有效求人倍率」(企業招聘數與求職數比率)連續9個月下滑，目前為1.03倍。

再者，據調查公司Teikoku Databank表示，受疫情影響，今年2月以來日本已有700間公司倒閉。

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