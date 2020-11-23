亞洲貨品抵美急折返　美農產品外銷陷「無櫃危機」

每年夏天至年終購物季前都是美國零售商的採購旺季，但今年下半美國對亞洲的商品進口需求較往年暴增，貨櫃到港卸貨後隨即折返亞洲裝貨，導致美國農產品外銷等不到貨櫃可用。

美國農業運輸聯盟執行主任Peter Friedmann表示，現在情況危急，因為貨運公司拒接跨太平洋農產品出口訂單，就連先前接的單也被迫取消，導致美國的黃豆、木材及棉花等農產品進不了海外市場。

以往進口貨櫃在美國港口卸貨後，會等候美國出口業者將農產品送進貨櫃再運往海外，但今年情況大不相同。今年初疫情重創美國經濟，一度使進口需求降至冰點，但5月各地解封後消費需求回溫，美國零售商開始瘋狂補貨，使進口需求瞬間暴增。

全美零售聯盟發表的全球港口追蹤報告指出，今年9月美國主要港口進口量高達211萬隻貨櫃，較去年同期增加12.5%，創下2002年以來最高單月紀錄。

洛杉磯港執行主任Gene Seroka表示，美國零售商補貨需求超越以往，導致港口卸貨速度趕不上進度。目前到港的貨櫃已有6層高，貨櫃在港停留時間超過4天，較以往增加將近一倍。

美國自中國及其他亞洲國家進口品項以電子產品、服飾、玩具等高價商品為主，相較之下美國外銷品以農產品、食品、飲料等低價商品為主，導致海運公司寧願將空貨櫃運回亞洲裝貨，也不願浪費時間等美國農產品從內陸運來進貨櫃。

以洛杉磯及其他美西港口為例，從中國運來的單趟貨櫃海運費用逾4,000美元，但從美西運往中國的單趟貨櫃海運費用只有518美元。

德國海運公司Hapag-Lloyd發言人Nils Haupt表示，中國運往美國的貨櫃船全滿，且中國對空貨櫃的需求龐大，預期現況將持續到明年第一季。

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