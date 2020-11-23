大摩：RCEP有望減緩全球化放慢風險　保中國供應鏈優勢

亞太15國於日前簽署促成全球規模最大自由貿易區的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，投資銀行--摩根士丹利的中國首席經濟學家邢自強對此指出，RCEP簽署後，可能有助於中國加快中、日、韓自由貿易協定等其他貿易協議的談判，若中國能簽署更多經濟協議，有望減緩全球化放慢的風險，並保持中國在全球供應鏈中的優勢。

此外，外媒引述Eurasia Group中國和東北亞業務負責人Michael Hirson指出，該協議逆轉了使用關稅等手段的貿易保護主義趨勢，預計其將擴大亞太地區的市場規模，為企業在該地區的生產和銷售創造更多機會。

Michael Hirson指出，RCEP將把中國與簽署協議的其他成員國，歸為同一貿易區，從而消除採購中國產品的潛在限制，如此將使中國穩定其在亞太供應鏈中的地位，在此狀況下，貿易緊張局勢和疫情造成的經濟破壞將有望抵銷。

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