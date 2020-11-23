貿易及企業獲利好轉　南韓股市創新高！

貿易數據好轉以及企業獲利前景推升投資者信心，南韓股市Kospi指數周一(23日)突破2,600點大關，創新高收市。

Kospi指數周一曾漲2%，高見2,604.92點，收市報2602.59點，升49點，升幅1.92%。該指數今年來大漲超過18%，相比MSCI亞太區指數僅上漲11%。

外資本月淨買入5.4萬億韓圜的韓股，有望成為7月以來首次出現買超的月份。

航運股持續上漲，如Korea Line大升18%，HMM和Pan Ocean分別揚5.2%和4.5%。此前，中國貨櫃運費上周調漲。根據券商NH Investment & Securities的報告，中國當局在疫情期間加強管控，花更久的時間查驗貨櫃，導致貨櫃短缺、推升運價。

南韓初步的貿易數據顯示，11月出口持續展現復甦，因科技需求維持強韌。貿易佔南韓國內生產總值的比率約達80%。

里昂證券分析師Paul Choi說，美元走弱也促使外國投資人將錢投向新興市場，此時正值駐首爾的分析師調高南韓上市公司明年獲利預測。

根據外電的資料，Kospi 200指數成分股第4季獲利總額可望達到22.9萬億韓圜，幾乎是去年同期的兩倍。南韓相對成功地控制住疫情，加上外界對全球供應鏈復甦的期望升高，NH Investment & Securities的分析師已上修企業獲利預估，尤其是銷售汽車等非必需消費品的公司。

Choi續稱，如果全球貿易轉向，亞洲表現最佳的可能是南韓股票。

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