復星醫藥旗下Gland Pharma上周五在印度掛牌

是次Gland Pharma境外上市公開發售共計約4,319.7萬股股份，招股價為每股1,500印度盧比(約20.19美元)，集資總額為647.95億盧比(約8.72億美元)，所得將用於營運資金、提供資本支出所需資金，以及一般企業目的。

Gland Pharma開盤報1,800盧比(約24.28美元)，較招股價升20%。

復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳表示，Gland Pharma上市，將取得獨立的融資平台，進一步完善公司治理及資本結構，實現持續發展。同時，也將有利於復星醫藥的海外業務發展。

Gland Pharma成立於1978年，總部位於印度海德拉巴，是一家擁有原研藥及製劑研發生產能力的仿製藥注射劑企業。目前主要為全球各大型製藥公司提供注射劑仿製藥品的生產製造服務等。Gland Pharma是印度第一家獲得美國FDA批准的注射劑藥品生產製造企業，並具備在法規市場的藥品註冊申報及銷售能力，其產品主要銷售往美國和歐洲。

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