新世界機場航天城項目命名「11 SKIES」

「11 SKIES」設有三幢甲級寫字樓，已成功吸引財富管理及醫養業界優質租戶，包括中國銀行(香港)、花旗銀行、渣打銀行、富通保險及臻萃醫療，服務本港以至大灣區的客戶，勢將成全港最全面的一站式娛樂、金融及醫養核心區，並為香港創造大量的就業機會。

「11 SKIES」由新世界發展旗下K11負責營運，總樓面面積達380萬平方呎，是新世界集團繼尖沙咀Victoria Dockside後，另一萬眾矚目的地標式綜合性發展項目，總投資額高達200億港元。是次項目揉合創意與科技，以突破性思維，打造令人耳目一新的體驗式娛樂，為成人、小孩及商業顧客帶來嶄新的零售、餐飲及娛樂兼備體驗。其中，零售餐飲部分佔地266萬平方呎，雲集超過800家店舖，涵蓋逾120種餐飲概念，規模之大，冠絕香港。「11 SKIES」的創意想像包羅萬象，勢將成為集零售娛樂消閒、醫養及金融服務於一身的地區樞紐，服務範圍輻射整個大灣區。

新世界發展行政總裁兼K11創始人鄭志剛表示：「『11 SKIES』嶄新地全面結合零售、餐飲、娛樂，以至醫養和財富管理等產業於一個完善的生態圈，為香港、大灣區其他城市及全球人士，帶來獨一無二的創新體驗。『11 SKIES』將可創造成千上萬的就業機會，並借助其四通八達的地理優勢，為多個重要行業拓展新商機，最終為香港的長遠發展帶來新的動力。」

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