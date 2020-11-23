滙豐料未來5年高資產淨值人口年均增長12%

滙豐亞太區兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷

滙豐銀行近期設立財富管理及個人銀行業務，管理規模高達1.4萬億美元(約10.9萬億港元)的資產。該行料，未來5年本港高資產淨值人口將每年平均增長12%，有助推動香港財富管理業務增長。

在香港，該行為尚玉及私人銀行旗下的高資產淨值客戶管理總值2,490億美元資產。截至今年第3季末，香港尚玉客戶人數較2019年底增加近8%。

滙豐亞太區兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，隨着本港高資產淨值人士不斷增加，加上中國是全球最具活力的經濟體，為該行開拓內地財富管理市場建立堅實的基礎。

該行表示，未來將繼續提升數碼服務能力，現時客戶已可透過手提電話處理大部分理財服務，並以該行流動理財應用程式遙距開立投資戶口。

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