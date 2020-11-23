皓畋兩房戶賣1173萬元 帳面貶值近7%
2020年11月23日 15:42
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何文田皓畋再錄帳面貶值個案。市場消息稱，項目9座中低層F室，實用面積581方呎，兩房間隔，曾叫價1,300萬港元，最終減至1,173萬元易主，呎價約20,189元。原業主2017年1月以約1,259萬元購入，帳面貶值約86萬元或約7%。
此外，同區君頤峰6座一個中層單位，實用面積811方呎，以1,580萬元登記售出，呎價19,482元。據了解，是次成交呎價為項目今年首宗低於2萬元個案，成交金額更屬2017年4月後屋苑新低。市傳新買家為同屋苑業主。
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