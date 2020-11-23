入市小心！摩通：年底或逾2.3萬億元流出全球股市
2020年11月23日 15:50
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外國傳媒報道，摩根大通表示，今年底組合調整或導致約3,000億美元(約2.34萬億港元)流出全球股市。
該行策略師Nikolaos Panigirtzoglou等人表示，這個月到現在股市表現強勁，之後大型多資產投資者可能會將資金從股票輪動到債券。策略師們稱，這些投資者包括平衡型共同基金，如60/40投資組合，美國固定收益養老金計劃，像挪威央行這樣管理挪威主權財富基金的大型投資者，以及日本政府的養老金計劃GPIF。
該行預計股市短期內會受到平衡型共同基金的影響。此類基金規模達7萬億美元，它們必須在11月底或年底前在全球賣出約1,600億美元的股票，才能恢復到配比為60/40的投資組合。
他們補充，如果12月份股市上漲，這些養老金為了按季度進行再平衡，到月底可能還會賣出1,500億美元的股票。
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