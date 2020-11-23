歐股早市向好 阿斯利康跌逾1%

新冠肺炎疫苗再有好消息，歐洲股市周一高開，英股報6,384點，升0.52%；德股報13,250點，升0.86%；法股報5,548點，升0.95%。

英國製藥巨頭阿斯利康(AstraZeneca)表示，其新冠肺炎疫苗平均有功效為70%，不過股價跌1.43%。

英國保險公司英傑華(Aviva)股價升1.38%，此前宣布將意大利人壽保險公司英傑華(Aviva Vita)出售給合資夥伴UBI Banca，作價4億歐元。

德國公用事業公司RWE已同意將英國海上風電場Humber Gateway的49%股權出售給英國可再生能源投資者Greencoat，交易價格為6.48億英鎊。股價靠穩升0.06%。

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