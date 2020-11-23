【產經直播】疫情反彈 又輪到科網股得勢？
2020年11月23日 16:20
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港股周一(23日)走勢反覆，開市初段最多升211點，高見26,662點創逾四個半月高位，不過之後出現回吐，倒跌最多82點，最終升34點，收報26,486點。恒指近日繼續窄幅上落，期指結算前，港股又咩方向？
資金流入科網股，小米集團(01810)周二(24日)業績公布前創新高，高見27.8元，有賺食胡先？近期持續弱勢的阿里巴巴(09988)升逾4%，收復十天線，阿里管理層表明會積極學習及響應國家政策和法規，不過政策風險仍然高？
石藥集團(01093)9個月多賺25%，至35.1億元人民幣，績後表現反覆，業績收唔收貨？醫藥、生物科技股咁多款，揀邊類至好？
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