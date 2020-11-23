【產經直播】疫情反彈 又輪到科網股得勢？

港股周一(23日)走勢反覆，開市初段最多升211點，高見26,662點創逾四個半月高位，不過之後出現回吐，倒跌最多82點，最終升34點，收報26,486點。恒指近日繼續窄幅上落，期指結算前，港股又咩方向？

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