【市後重點睇】道指期貨升逾150點

●美匯指數報92.26；港匯見7.7521；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.5633；美元兌日圓報103.8；歐元企1.1871；英鎊報1.3341。金價跌至每安士1,871美元。布油升至45.69美元；紐油見41美元。道指期貨穩升157點至29,369點。

-恒生科技指數期貨面世，12月合約報8,108點，升207點，高水19點。

-石藥集團9個月多賺25%。

-金斯瑞股價挫11%，主席辭任前被中國海關緝私局逮捕。

●亞洲股市：韓股收漲1.9%，澳股升32點。

-貿易及企業獲利好轉，南韓股市創新高！

●全球經貿戰：

-分析指拜登上台中美關係將趨惡化。

-美國警告越南須阻止中國產品「洗產地」。

●新冠肺炎：

-德國指最快12月啟動接種疫苗計劃。

-德國擬將明年新增債務規模增至1,600億歐元。

-英國藥廠阿斯利康新冠肺炎疫苗對平均保護效力為70%。

●G20：延長貧困國家債務償還期限至明年中。

●【全球攬炒】美最大樂器零售商Guitar Center申請破產。

●中金：未來3至5年北水年均流入港股2,000億至4,000億元。

●傳黑石集團擬籌組新亞洲基金，規模至少50億美元。

●新加坡第3季GDP按年萎縮5.8%。新加坡金管局將為銀行提供最多250億元人民幣融資。

●調查：10月抖音及海外版TikTok下載量稱冠全球移動應用程式。

●人民幣速遞：中間價回升至6.5719；兌每百港元報84.43。

●與新加坡「旅遊氣泡」押後，國泰航空曾急挫近7%。

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