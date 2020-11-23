【市後重點睇】道指期貨升逾150點

2020年11月23日 16:25
  • 東網電視
    更多新聞短片
    ●美匯指數報92.26；港匯見7.7521；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.5633；美元兌日圓報103.8；歐元企1.1871；英鎊報1.3341。金價跌至每安士1,871美元。布油升至45.69美元；紐油見41美元。道指期貨穩升157點至29,369點。
    ●恒生指數收報26,486點，升34.6點或0.131%。https://bit.ly/337yWX9
    -恒生科技指數期貨面世，12月合約報8,108點，升207點，高水19點。
    -石藥集團9個月多賺25%。
    -金斯瑞股價挫11%，主席辭任前被中國海關緝私局逮捕。
    ●A股快報：滬綜指升至3414點，資源及金融股發力。https://bit.ly/2UQyWpP
    ●亞洲股市：韓股收漲1.9%，澳股升32點。
    https://bit.ly/339akgs
    -貿易及企業獲利好轉，南韓股市創新高！
    ●全球經貿戰：
    -分析指拜登上台中美關係將趨惡化。
    -美國警告越南須阻止中國產品「洗產地」。
    ●新冠肺炎：
    -德國指最快12月啟動接種疫苗計劃。
    -德國擬將明年新增債務規模增至1,600億歐元。
    -英國藥廠阿斯利康新冠肺炎疫苗對平均保護效力為70%。
    ●【全球財困危機】美千萬民眾面臨「財務懸崖」。https://bit.ly/3l2DmEU
    ●大摩奇準分析師：今年底前美股會有10%調整，明年將現牛市。https://bit.ly/3fqKjOU
    ●G20：延長貧困國家債務償還期限至明年中。
    ●【全球攬炒】美最大樂器零售商Guitar Center申請破產。
    ●比特幣狂潮重現？專家警告：調整將至，要速逃！https://bit.ly/3pSqyEB
    ●中金：未來3至5年北水年均流入港股2,000億至4,000億元。
    ●傳黑石集團擬籌組新亞洲基金，規模至少50億美元。
    ●【深度解構】紫光集團債務違約，凸顯國策概念的虛浮？https://bit.ly/2Kz3CtR
    ●新加坡第3季GDP按年萎縮5.8%。新加坡金管局將為銀行提供最多250億元人民幣融資。
    ●調查：10月抖音及海外版TikTok下載量稱冠全球移動應用程式。
    ●人民幣速遞：中間價回升至6.5719；兌每百港元報84.43。
    ●與新加坡「旅遊氣泡」押後，國泰航空曾急挫近7%。
    ●【樓民熱話】港掀移民潮人去樓空！二手盤源飆升促雪崩式冧價？https://bit.ly/3nPbtSs
    --------------------------
    「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
    《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
    一個電話，滿足您資金需要。
    ．物業一按二按
    ．公居屋貸款
    ．中小企貸款
    ．業主私人貸款
    查詢：2525 3535
    網址：https://bit.ly/2Xvlfys
    WhatsApp：https://wa.me/85293210040
    忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
    放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020