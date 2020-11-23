【市後重點睇】道指期貨升逾150點
2020年11月23日 16:25
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●美匯指數報92.26；港匯見7.7521；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.5633；美元兌日圓報103.8；歐元企1.1871；英鎊報1.3341。金價跌至每安士1,871美元。布油升至45.69美元；紐油見41美元。道指期貨穩升157點至29,369點。
●恒生指數收報26,486點，升34.6點或0.131%。https://bit.ly/337yWX9
-恒生科技指數期貨面世，12月合約報8,108點，升207點，高水19點。
-石藥集團9個月多賺25%。
-金斯瑞股價挫11%，主席辭任前被中國海關緝私局逮捕。
●A股快報：滬綜指升至3414點，資源及金融股發力。https://bit.ly/2UQyWpP
●亞洲股市：韓股收漲1.9%，澳股升32點。
-貿易及企業獲利好轉，南韓股市創新高！
●全球經貿戰：
-分析指拜登上台中美關係將趨惡化。
-美國警告越南須阻止中國產品「洗產地」。
●新冠肺炎：
-德國指最快12月啟動接種疫苗計劃。
-德國擬將明年新增債務規模增至1,600億歐元。
-英國藥廠阿斯利康新冠肺炎疫苗對平均保護效力為70%。
●【全球財困危機】美千萬民眾面臨「財務懸崖」。https://bit.ly/3l2DmEU
●大摩奇準分析師：今年底前美股會有10%調整，明年將現牛市。https://bit.ly/3fqKjOU
●G20：延長貧困國家債務償還期限至明年中。
●【全球攬炒】美最大樂器零售商Guitar Center申請破產。
●比特幣狂潮重現？專家警告：調整將至，要速逃！https://bit.ly/3pSqyEB
●中金：未來3至5年北水年均流入港股2,000億至4,000億元。
●傳黑石集團擬籌組新亞洲基金，規模至少50億美元。
●【深度解構】紫光集團債務違約，凸顯國策概念的虛浮？https://bit.ly/2Kz3CtR
●新加坡第3季GDP按年萎縮5.8%。新加坡金管局將為銀行提供最多250億元人民幣融資。
●調查：10月抖音及海外版TikTok下載量稱冠全球移動應用程式。
●人民幣速遞：中間價回升至6.5719；兌每百港元報84.43。
●與新加坡「旅遊氣泡」押後，國泰航空曾急挫近7%。
●【樓民熱話】港掀移民潮人去樓空！二手盤源飆升促雪崩式冧價？https://bit.ly/3nPbtSs
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