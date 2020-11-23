新地旗下3個商場斥資近2000萬作聖誕推廣

新地代理租務部副總經理(推廣)陳潔儀表示，集團旗下元朗YOHO MALL形點、葵芳新都會廣場及旺角MOKO新世紀廣場3個商場，今年的聖誕推廣費用斥資近2,000萬港元，當中包括送出總值1,000萬元消費回贈及限量精品，以刺激銷情。

她續稱，上述3個商場10月份對比9月同期的整體人流，分別錄得5%至10%的升幅。而3個商場於本月1日至15日的人流、車流和生意額均持續向好。隨着步入11月下旬及12月，在假日氣氛帶動下，以及商場大型聖誕推廣及連串戶外休閒設施的優化項目已全面登場，期望帶動聖誕人流及生意額有進一步增長。

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