證監會指榮豐聯合股權高度集中　21名股東持股逾九成六

證監會指，最近就榮豐聯合股權分佈進行查訊，發現截至11月6日，有18名股東合共持有16.27%股權，連同2名執行董事及1名主要股東持股量，合共持股96.66%。

該公司股價於9月11日至16日，由1元升16%至1.16元。隨後，於9月17日至11月6日期間，收市價介乎1.13元至1.19元之間。

周一(23日)收報1.16元，全日沒有升跌。

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