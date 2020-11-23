證監會指榮豐聯合股權高度集中 21名股東持股逾九成六
2020年11月23日 16:45
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香港證監會公布，榮豐聯合(03683)股權高度集中於為數不多的股東，即使少量股份成交，股價亦可能會大幅波動，提醒股東及有意投資者買賣時審慎行事。
證監會指，最近就榮豐聯合股權分佈進行查訊，發現截至11月6日，有18名股東合共持有16.27%股權，連同2名執行董事及1名主要股東持股量，合共持股96.66%。
該公司股價於9月11日至16日，由1元升16%至1.16元。隨後，於9月17日至11月6日期間，收市價介乎1.13元至1.19元之間。
周一(23日)收報1.16元，全日沒有升跌。
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