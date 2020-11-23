中銀人壽：第3季新造標準保費收入呈V形反彈
2020年11月23日 16:46
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中銀集團人壽保險執行總裁鄧子平
早前新冠肺炎疫情有緩和迹象，中銀集團人壽保險執行總裁鄧子平於周一(23日)出席活動時，表示該公司第3季新造標準保費收入呈V形反彈，惟有待保險業監管局於11月底公布第3季的實際數字。
他表示，現時該公司遙距投保服務正進行審批，期望可於今年底前推出遙距投保服務，而網上銷售方面，今年截至10月底，全年累計網上銷售的保費收入超過10億元。
香港人均預期壽命愈來愈長，加上公共醫療設施長期供不應求，中銀人壽保險於周一宣布，與卓健醫療合作開設「卓健Wellness網店」，讓所有中銀人壽客戶及中銀(香港)(02388)員工，可於網店內購買或以Wellness dollar換領卓健醫療提供的醫療健康產品服務，其中包括各類身體檢查、成人及兒童疫苗、新冠病毒測試，以及中醫保健等。
根據政府統計處的數據，香港男性的平均預期壽命為82.2歲，女性為88.1歲。
鄧子平引述數據指，隨着香港人口老化問題日趨嚴重，65歲及以上長者人口推算在未來20年將增加接近一倍，由去年的132萬偉上升至2039年的252萬人，將佔總人口1/3。
他表示，尤其在疫情年代，大家最關心延長的究竟是疾病還是健康，未來的人壽保險，包括年金、危疾及傳承保障，應兼備客戶自主的健康管理功能，從傳統的事後賠償提升至事前預防。
他預告，該網上平台第2階段計劃於明年首季出台，正籌備引入智能手錶，期望客戶可透過運動量或其他活動換取wellness dollar。
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