中銀人壽：第3季新造標準保費收入呈V形反彈

早前新冠肺炎疫情有緩和迹象，中銀集團人壽保險執行總裁鄧子平於周一(23日)出席活動時，表示該公司第3季新造標準保費收入呈V形反彈，惟有待保險業監管局於11月底公布第3季的實際數字。

他表示，現時該公司遙距投保服務正進行審批，期望可於今年底前推出遙距投保服務，而網上銷售方面，今年截至10月底，全年累計網上銷售的保費收入超過10億元。

根據政府統計處的數據，香港男性的平均預期壽命為82.2歲，女性為88.1歲。

鄧子平引述數據指，隨着香港人口老化問題日趨嚴重，65歲及以上長者人口推算在未來20年將增加接近一倍，由去年的132萬偉上升至2039年的252萬人，將佔總人口1/3。

他表示，尤其在疫情年代，大家最關心延長的究竟是疾病還是健康，未來的人壽保險，包括年金、危疾及傳承保障，應兼備客戶自主的健康管理功能，從傳統的事後賠償提升至事前預防。

他預告，該網上平台第2階段計劃於明年首季出台，正籌備引入智能手錶，期望客戶可透過運動量或其他活動換取wellness dollar。

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