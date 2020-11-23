羅兵咸：eMPF帶來技術性變革　利益相關者都須適應

香港強制性公積金今年推行二十周年，會計師行羅兵咸永道發表報告指，電子強積金 (eMPF)平台將帶來生態系統的技術性變革，並作為強積金系統轉型過程中的一個重要里程碑，同時將為強積金系統開創新紀元。

羅兵咸永道香港金融服務諮詢主管合夥人盧啟豪表示，eMPF平台不僅是一次技術變革，它對目標操作模型中的各個構建塊具有深遠的影響。所有利益相關者都必須適應，以確保他們於領先地位。

事實上，為確保強積金制度能夠保持可持續、適用性及相關性，當局早前推行的重要改革和舉措，如默認投資策略(DIS)、免稅自願捐款(TVC)以及放寬具體的投資規則，使會員能夠從增加的產品選擇中獲益，亦有助加強香港的私人養老金制度，完善強積金制度。

羅兵咸永道香港資產財富管理主管合夥人江秀雲表示，強積金制度有許多固有的優點，但需要在已有的基礎上開拓進取，進一步加強完善，以確保它仍是受到計劃成員的重視。

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