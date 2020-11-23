瑞士百達拓內地資產管理業務

財富管理公司瑞士百達集團旗下瑞士百達資產管理宣布，於上海成立中國外商獨資企業(WFOE)，待向中國證券投資基金業協會(AMAC)註冊後，上海外商獨資企業將可以在合格境內有限合夥人(QDLP)計劃下，向境內投資者募集資金，然後投資於公司的境外策略。

瑞士百達集團高級合夥人Renaud de Planta表示，開拓中國市場是瑞士百達集團215年歷史中一個重要的里程碑。受惠於中國經濟發展和資本的累積，中國資產管理市場已經成爲全球最大和增速最快的市場之一。

他續說，外圍環球經濟環境存在不少挑戰，但集團財力雄厚，加上集團對發展中國市場持長遠策略，因此深信目前是踏出這重要一步的好時機。

瑞士百達資產管理亞洲(除日本)行政總裁趙俊杰表示，市場的不明朗因素預計會維持一段時間，因此中國投資者愈來愈明白分散投資的重要性。成立外商獨資企業後的首階段，公司會集中發展跨境投資業務，隨後再建立本土市場研究團隊。

設立上海辦公室將有效地配合瑞士百達資產管理中國業務的整體發展策略。公司一直為全球客戶投資內地市場，例如透過人民幣合格境外機構投資者(RQFII)計劃、滬港通、債券通和直接投資銀行間債券市場(CIBM)。另外，透過合格境內機構投資者(QDII)計劃，公司也與內地有業務的環球銀行合作。今年七月，瑞士百達資產管理推出其首隻北向互認基金「瑞士百達策略收益基金」。

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