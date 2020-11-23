恒生投資管：中港股債及創新科技可看高一線

恒生投資管理指，中國或成為今年內唯一取得國內生產總值(GDP)正增長的主要經濟體，加上中國以雙循環為主的政策將繼續推動中國經濟增長，續看俏中港股債前景，創新科技及環境、社會及管治(ESG)投資主題亦可看高一線。

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝預計，中國股票將於明年繼續趨好，建議投資者以增長股為主，以及受惠於經濟恢復的價值股，例如增持電商、生物醫藥研發平台及新能源行業等股票，減持傳統能源、電訊、原材料及傳統金融股。

他指，疫情加速網上生活化，增長股及科技股今年表現亮麗，預期科技應用將長遠地持續，明年創新科技板塊可繼續看高一線。

他表示，環球ESG資產規模近年急升，雖然中國ESG起步較慢， 惟市場愈來愈關注ESG風險對企業所帶來的影響，預計未來亞洲ESG步伐將逐步趕上歐美國家。

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊預期，外來資金會持續流入中國資產市場，伴隨著人民幣的國際化的趨勢，料將成為環球投資者的核心資產之一。

另邊廂，恒生投資管理將於本月底在恒生網上基金平台SimplyFund內加入恒生美國指數基金及恒生可持續發展企業指數基金。恒生投資管理的7隻基金，在該平台7月開售至今均錄得正回報。

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