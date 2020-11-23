債市亂局！上周340億人幣債券取消發行

中國國企債務違約問題爆發出內地債市亂象，引發中國部分在岸信用債重挫。外國媒體數據顯示，內地上周共有約340億元人民幣債券取消了原定發行計劃，按周翻了逾一倍，並達到今年3月以來的最高。

與之相伴的是低等級信用債發行成本的快速上升，以AA級3年期企業債中債孳息率估值為例，目前已升至2018年末來的最高。

興業證券分析師羅婷等在報告中稱，債券價格的劇烈波動傳導致一級市場，導致短期內不少債券募集困難、取消發行規模提升；這種螺旋式的負反饋沒有緩和的情況下，預計短期內信用風險壓力的發酵仍將持續一段時間。

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