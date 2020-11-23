太古城套三房減價220萬沽　低銀行估值約6%

鰂魚涌太古城向為樓市溫度計，疫情再度爆發，過去周末即有業主拒絕睇樓，屋苑已錄劈價成交個案。中原趙鴻運表示，單位為銀柏閣高層A室，實用面積1,114方呎，套三房望東九龍海景，9月底開價2,680萬元放售。由於同類型翠榕閣中低層戶，本月中僅售2,450萬元，加上疫情轉趨嚴重，上址劈價220萬元，昨晚(周日)終以2,460萬元沽出，呎價23,698元。據了解，大型銀行對上址估值逾2,620萬元，成交價低估價約6%。

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