蘇州將於雙十二測試數字人民幣紅包
2020年11月23日 18:47
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中國積極推動數碼人民幣發展，內地媒體引述知情人士報道，繼深圳後，蘇州將於雙十二推出數碼人民幣紅包測試。
消息指出，目前蘇州相城區已有很多商家已經安裝近場通信(NFC)二維碼，支付載體仍在測試員手中，現已有測試員曾使用數碼人民幣支付，而且可使用全新的「離線」和「碰一碰」功能。
另外，成都亦進行內部測試。有成都銀行業從業人士透露，成都現以白名單的邀請制，通過大行員工的邀請才能下載被稱為「熊貓錢包」的數碼人民幣錢包。成都已進行多次充話費活動，用戶可在錢包內自由轉錢換成數碼人民幣，只需花費0.01元數碼人民幣即可充20元話費。
深圳、蘇州、成都、雄安是目前開展數碼人民幣內部測試的4個試點城市，未來冬奧場景亦會納入內部的封閉試點測試。
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