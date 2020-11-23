疫苗改變資金流！美元跌至近3個月新低　高盛續睇淡

美元周一(23日)跌至近3個月最低！主因是美國打算以快速通關方式讓疫苗上市，帶動了市場對風險資產的需求。美元兌6種一籃子貨幣的美匯指數曾跌至92.180，為8月31日以來最低。

澳洲國家銀行指出，疫苗消息有利於全球經濟復甦比預期更早而非更晚的看法，美元喪失其避風港的魅力，尤其美國聯儲局的「超鴿派」立場還可能維持一段時間。

高盛則稱，現時資金流動顯示，將進入新興市場的外匯交易。該行不願放棄美元淡倉，因為現在跌勢已成。

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