【疫下贏家】遊戲機盈利模式轉變！今年收入料逾3500億

外國傳媒報道，隨着Switch等遊戲機在疫情下熱銷，市場研究公司Newzoo數據指出，當前全球約有7億多人使用遊戲主機玩遊戲，而遊戲主機產業今年的收入上望450億美元(約3,510億港元)，預期微軟、任天堂等公司主機業務利潤已較10到20年前高出許多。

Niko Partners分析師Daniel Ahmad指出，微軟和任天堂等公司的主機業務利潤已較過去10到20年更高，並指出遊戲業「正邁向硬件可盈利、軟件持續有利可圖，以及網絡服務將人們鎖入主機遊戲生態系統中的作用愈來愈大」。

事實上，作為微軟Xbox Game Pass平台的一部分，微軟已在今年9月推出xCloud遊戲串流服務，其可讓玩家藉付費訂閱平台，隨時透過手機、平板電腦等手持裝置玩遊戲；任天堂也有其網絡付費服務Nintendo Switch Online。

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