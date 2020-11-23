再有國企違約！永城煤未足額兌付逾20億人幣融資券

陷入債務危機的國企永城煤電周一(23日)在上海清算披露，由於受疫情衝擊企業經營承壓、債券市場融資困難等多重因素影響，公司流動性出現問題，導致「20永煤SCP004」以及「20永煤SCP007」未按時足額兌付，兩筆超短期融資券的應償還本息金額分別為10.32億元人民幣(下同)及10.25億元。

公司將積極與各方協商妥善的債務解決方法，努力達成債務延期或和解方案，公司在寬限期內將努力通過外部融資、資產處置、壓縮開支，以及尋求外部多方支持等各項措施全力籌措償還資金。公司將全力配合主承銷商，召開債券持有人會議，共同商議後續救濟措施，維護持有人權益。

與此同時，永城煤電公布，將於周一(23日)晚召開「20永煤SCP003」債券持有人會議，審議關於同意發行人先行兌付50%本金，剩餘本金展期270天，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，並豁免本期債券違約的議案。

如議案獲得通過，發行人將先行兌付該期超短期融資券50%本金，剩餘本金延期兌付。

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