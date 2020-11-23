不容忽視！內地社科院：人口老化拖累經濟是「灰犀牛」

內地媒體報道，中國社會科學院副院長蔡昉近日表示，「老齡化」減緩經濟增速是一種可以預見的「灰犀牛」事件，甚至在某個意想不到的時刻，某種突發危機還會觸發相關「黑天鵝」事件。

蔡昉強調，需要積極應對人口老化戰略涉及生育政策、退休制度、教育和培訓體系、社會養老保險模式、收入分配格局、老年服務產業發展等一系列領域的政策推動。

他指出，在「十四五」期間，內地將延續低生育水平下人口增長遞減的趨勢，2019年人口自然增長率為3.34%，是除1960年外新中國歷史上最低水平，甚至有可能提前迎來人口的高峰和負增長，包括未富先老、快速老化和超大規模老年人口等特徵，將是一個長時期的重要國情。

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