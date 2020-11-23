【全球攬炒】再受疫情衝擊！歐元區11月PMI萎縮

外國傳媒報道，在歐洲各國政府重推封鎖措施以遏制疫情進一步擴散後，區內經濟活動在11月再次下滑。11月綜合採購經理指數(PMI)為45.1，低於10月的50，遜市場預期的45.8，也低於50盛衰分界線。

歐元區11月製造業PMI初值跌至53.6，低於10月的54.8，創3個月以來新低，但高於市場預期的53.1。期內製造業產出回落至55.5，創4個月新低。11月服務業PMI初值則進一步惡化，降至41.3，低於10月的46.9，創半年新低，並低於市場預期的42.5。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，為遏制疫情感染率上升而作擴大的各項防疫措施，使歐元區11月份的經濟活動大幅下滑。他也稱，第4季經濟可能進一步下滑，顯示該地區遭受衝擊，也推遲了經濟復甦，預計2020年全年GDP將萎縮7.4%，隨後在2021年增長3.7%。

在新一波疫情衝擊下，德國11月製造業PMI由10月的58.2回落至57.9，但仍高於市場預期的56.5，同月服務業PMI初值進一步惡化，降至46.2，低於10月的49.5，創半年新低，略低於市場預期的46.3，綜合PMI初值則跌至52，低於10月的55，創5個月新低，但高於市場預期的50.4。

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