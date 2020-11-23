中銀保監：包商銀行無法生存　同意進入破產程序

中國銀保監會周一(23日)發布關於包商銀行股份有限公司破產的批覆稱，原則同意包商銀行進入破產程序，該行應嚴格按照有關法律法規要求開展後續工作，如遇重大情況，及時向銀保監會報告。

已被監管部門接管的包商銀行11月發公告透露，獲人民銀行及中銀保監通知，相關部門在接管包商銀行期間，確認該行已嚴重資不抵債、無法生存，已發生「無法生存觸發事件」。因此，該行擬對已發行的65億元人民幣債項進行全額減值，不再支付任何本金及累積應付利息。

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