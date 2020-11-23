安聯亞太與宏利人壽結盟拓強積金業務

安聯環球投資亞太與宏利人壽保險(國際)宣布，雙方已就強制性公積金業務締結策略聯盟，透過聯盟並在取得監管機構的批准後，宏利將成為安聯強積金計劃的保薦人，而安聯投資將繼續擔任該計劃的投資經理，在宏利多元經理強積金平台上提供旗下各項基金管理服務。

連同安聯投資的市佔率在內，截至今年9月底，按管理資產計算，宏利的強積金市佔率達 25.6%。宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，期待為安聯投資的強積金客戶提供體驗，宏利不斷力求創新，滿足港人不時變化的退休前及退休後需要。

安聯投資亞太區行政總裁吳家耀表示，該聯盟長遠而言為雙方客戶帶來信心，自20年前強積金制度成立以來，安聯投資一直為港人提供強積金服務和產品，該公司將繼續為強積金客戶尋求更好成果。

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