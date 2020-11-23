新股專輯：恒大物業孖展輕微超購 23大戶撐場
2020年11月23日 19:32
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中國物業管理公司恒大物業(06666)周一(23日)首日招股，綜合7間券商，合共錄26.8億港元孖展認購額，相當於公開發售集資15.81億元，超購0.69倍。
其中，輝立証券借出10億元，富途借出7億元，大華繼顯借出3.5億元，耀才證券及華盛各借出2億元。息率普遍約2厘，互聯網券商富途及華盛息率則較高，約3.98%。
另據外媒報道，國際配售認購亦已足額。招股書披露，該公司是次引入23名基礎投資者，惟未見外國長線基金身影，合共認購72.07億港元等值股份，相當於招股價上限計總發售規模約45.6%。
基投包括招商局資本旗下國調招商併購基金、中誠信投資、建材商東方雨虹(002271.SZ)董事長李衛國旗下基金、商湯科技(SenseTime)、內地陶瓷商唯美集團、京基集團，以及時代中國(01233)主席岑釗雄太太李一萍(Li Yiping)等。
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