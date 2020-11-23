新股專輯：恒大物業孖展輕微超購　23大戶撐場

其中，輝立証券借出10億元，富途借出7億元，大華繼顯借出3.5億元，耀才證券及華盛各借出2億元。息率普遍約2厘，互聯網券商富途及華盛息率則較高，約3.98%。

另據外媒報道，國際配售認購亦已足額。招股書披露，該公司是次引入23名基礎投資者，惟未見外國長線基金身影，合共認購72.07億港元等值股份，相當於招股價上限計總發售規模約45.6%。

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