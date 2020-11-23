調查指疫情影響逾5成港人家庭收入　消費更趨數碼化

虛擬銀行livi bank調查顯示，在新冠肺炎疫情影響下，逾5成香港消費者每月家庭收入較疫情前減少，整體家庭收入平均跌幅為12.3%，僅近2成消費者能在疫情期間每月累積更多儲蓄。疫情同時促進港人消費更趨數碼化，近6成消費者傾向使用數碼支付程式。

調查結果顯示，雖然消費者於疫情持續下減少日常生活支出，惟食物開支不受影響。全球旅遊限制下，逾8成受訪者表示削減旅遊相關開支，其次是餐飲(76%)、戶外活動(72%)及購買奢侈品(62%)。逾6成受訪者在食品及日用品上的開支則有所增加，在選購貨品時，84%的消費者表示更關注貨品價格，69%則更著重食品質量。

該行市務與業務拓展及創新總監陳敏思表示，疫情同時促進港人消費更趨數碼化，過半消費者表示於疫情期間更常在網上購物，而當中85%更表示會在疫情過後維持網上購物的習慣。另外，在社交距離下，59%消費者表示傾向使用數碼支付程式，其中近65%受訪者表示曾使用二維碼付款，另外58%尚未使用過二維碼付款的受訪者表示未來有計劃使用。

是次調查於今年10月中旬，透過網上問卷收集1,000名18至64歲香港市民意見。

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