尖沙咀本木提價加推　本周五開售68伙

市區盤亦加入推售搶客行列。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，因應市場反應，尖沙咀本木加推價單2號，共涉36伙，全數為標準單位，涵蓋開放式至3房戶，折實售價介乎626.67萬至逾2,135.72萬元，折實呎價由21,887至29,343。是次有個別單位售價輕微上調1至2%，主要反映單位樓層及坐向因素。價單顯示，加推單位折實平均呎價為24,638元。

該盤同時發出銷售安排，推出68伙於本周五(27日)開售，當中包括7伙開放式、37伙1房、18伙2房及6伙3房，折實售價逾574.79萬至逾2,139.88萬元，折實呎價由21,755至28,761元。整批發售單位折實總值逾6.86億元。

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