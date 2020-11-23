樓價UPDATES：東涌昇薈四房戶放盤逾1年沽出

疫情進一步惡化，二手業主擴大減幅吸客，東涌昇薈四房大單位，放盤逾1年仍無人承接，前後累劈522萬元，近日終以1,578萬元沽出，做價創同類型單位入伙後新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島23座高層A室，實用面積約590方呎，套兩房連及士多房間隔，以980萬元市價成交，實用呎價約16,610元，新買家為同區分支家庭客，在區內睇樓已有一年多，終入市作自住之用，原業主於2001年3月以約272萬元購入，是次轉售帳面獲利約708萬元，物業升值約260%。

●北角百福花園百德閣極高層D室，實用面積769方呎，套三房間隔，屬罕有放盤，以1,200萬元易手，實用呎價15,605元，原業主於2010年4月以518萬元買入，持貨10年帳面獲利682萬元，單位升值132%。

●北角慧雲峯高層A室，實用面積744方呎，原則套三房間隔，後改成套兩房，享海景，以1,630萬元連租約易手，實用呎價21,909元，新買家屬投資者，曾入票抽籤大圍新盤，唯多次亦未能成功購入單位，即轉向二手市場，見單位連3年日本公司客租約，即馬上承接。

●鰂魚涌康怡花園11月錄11宗買賣，平均實用呎價17,259元，其中G座中層7室，實用面積529方呎，兩房間隔，望會所景，叫價920萬元，最終以899萬元易手，實用呎價16,994元，原業主於1994年3月以403萬元買入，持貨26年帳面獲利496萬元，單位升值約123%

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九龍區

●長沙灣西九四小龍11月暫錄約22宗買賣，碧海藍天佔4宗，包括3座中低層A室，實用面積577方呎，三房間隔，最初開價1,020萬元，買賣雙方議價後，降價20萬元，以1,000萬元易手，實用呎價17,331元，新買家為上車客，原本打算斥資1,000萬元買入市區兩房戶，議價後由兩房變三房，入市自用。

●長沙灣喜雅11月暫錄4宗買賣，比上月同期的約1宗明顯增加，項目1座中低層F室，套三房連儲物室間隔，實用面積約622方呎，以1,038萬元放盤數個月後，獲區內客接洽，雙方議價後減價約40萬元，以約998萬元成交，實用呎價約16,045元，新業主為家庭客，睇樓兩次後入市，原業主於2016年11月以約810萬元購入，是次轉售帳面賺約188萬元，物業升值約23.2%。

●長沙灣ONE NEW YORK低層E室，一房間隔，實用面積約242方呎，以約13,000元放租約1個月後，獲外區客接洽，議價後減價1,000元或約8%，以約12,000元租出，實用呎租約50元，新租客為一名外籍老師，睇樓1次後決定承租。

●奧運站帝柏海灣5座高層A室，實用面積674方呎，套三房間隔，今年8月開價1,680萬元，其後曾多次調整叫價，現以1,500萬元成交，實用呎價22,255元，原業主於2008年11月以549萬元購入，持貨剛剛12年，轉手帳面獲利951萬元離場，單位期內升值逾1.7倍。

●奧運站一號銀海7座高層A室，三房連多用途房間隔，望維港海景，實用面積約968方呎，以約45,000元放租1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價4,500元或約10%，以40,500元租出，實用呎租約41.8元，新租客為家庭客，睇樓3次即決定承租。

●將軍澳居屋寶盈花園3座中層G室，實用面積484方呎，兩房兩廳間隔，已補價自由市場原先開價700萬元，放盤1個月，累減43.5萬元，減幅6.2%，終以656.5萬元沽出，實用呎價13,564元，原業主於2017年以約595萬元購入單位裝修後自住至今，當時已補地價，持貨3年滿SSD期鬆綁即轉售，帳面獲利61.5萬元，單位期內升值10%。

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新界區

●東涌昇薈2座低層B室成交，實用面積1,420方呎，四房雙套房間隔，享海景，去年7月放盤叫價2,100萬元，本月初最新叫價1,780萬元，最終進一步減至1,578萬元，獲同區租客購入，實用呎價11,113元，做價創同類型單位入伙後新低，今年做價跌穿1,600萬元，原業主於2014年8月以1,344萬元一手買入，持貨6年轉售，帳面獲利234萬元，6年間升值約17%。

●屯門瓏門5座高層B室，實用面積487方呎，兩房一廳間隔，新買家為區內換樓客，見原業主有議價空間，由開價850萬元，累減22萬至828萬元成交，實用呎價17,002元，屬於市場價。

●屯門恒順園7座中層D室，實用面積約637方呎，套三房間隔，享山景，新買家原租住同區屋苑，早前積極物色心儀單位入市，見上址連車位出售，故考慮承接，原業主本來開價約740萬元，議價後以719.8萬元成交，實用呎價約11,300元。

●屯門南浪海灣1座高層A室，實用面積691方呎，套三房間隔，叫價930萬元，經議價後，減價42萬元，以888萬元沽出，實用呎價12,851元，新買家為區內家庭，租樓一年，認為低息環境下置業較划算，於是趁現時二手市場仍有一定的議價空間，積極覓盤，議價後即時入市，原業主於2017年以600萬元買入，自住3年轉售帳面獲利288萬元，單位升值48%。

●粉嶺中心F座中低層1室，實用面積約368方呎，兩房間隔，原先叫價530萬元，於日前以518萬元沽出，減價12萬元或約2%，實用呎價約14,076元，原業主於2011年1月以約194.5萬元購入，持貨約9年，現轉手帳面獲利約323.5萬元，物業升值約1.7倍，新買家為外區客，因抽不中新盤所以回流二手市場，入市自住。

●粉嶺蔚翠花園3座低層A室，實用面積716方呎，套三房間隔，享內園景，最初開價700萬元，現降價44萬元，以656萬元易手，實用呎價9,162元，原業主於1996年以275萬元買入，持貨24年沽出帳面獲利381萬元離場，單位期內升值1.38倍。

●火炭駿景園7座高層B室，實用面積958方呎，去年11月1,500萬元連租約放盤，其後於今年10月單位交吉減價至1,400萬元，最終以1,350萬元成交，累減150萬元或10%，實用呎價14,092元，原業主於2012年6月購入上址，當時作價828萬元，持貨逾8年至今沽售，帳面獲利522萬元，單位期內升值63%。

●馬鞍山曉峯灣畔3座中高層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，望內園景，今年9月初開始放盤，原叫價740萬元，至近日以690萬元沽出，減價50萬元或約6.8%，實用呎價約13,772元，屋苑11月暫錄約5宗二手買賣，現時有約49個單位放售，兩房單位入場價由700萬元起。

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