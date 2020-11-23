中國粟米進口量連續第3個月突破百萬噸

中國主要糧食進口量繼續增加，中國10月份粟米進口量創下歷史第二高水平，連續第3個月突破百萬噸。

隨着中國生豬養殖行業從非洲豬瘟疫情中逐步恢復，以及中國根據中美第一階段貿易協議從美國增加購買量帶動，中國今年以來的粟米進口量幾乎達到去年的兩倍。

另外，內地經濟持續復甦，粟米加工行業的需求量也在增加，近期國內價格觸及歷史新高。

美國政府預計中國進口需求將達2,200萬噸，但供應短缺令來年進口預期大幅提高，中國的貿易商則估計會高達3,000萬噸。

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