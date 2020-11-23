牛津疫苗保護率僅70%　為何反是全球搶手貨？

外國傳媒道，由Astra Zeneca與英國牛津大學合作研發的疫苗保護率僅70%，遠遜於其他主要疫苗，但受惠低廉價格及不那麼嚴苛的保存條件，對眾多較不富裕的國家而言，牛津疫苗才是「福音」。

目前全球所有疫苗訂單中，1/3湧向牛津疫苗，穩居世界第一，其中多數為較不富裕的開發中國家，而全世界絕大多數人口又居住於此。

牛津疫苗最具吸引力的是價格，每劑「最多」只要3美元(約23.4港元)。相反，輝瑞疫苗在美國的價格為每劑19.5美元(約152港元)；莫德納則預計會向政府收取每劑25至37美元的費用(約195至288港元)。

其次是牛津疫苗可以在一般雪櫃保存，而輝瑞疫苗的保存條件為-70度，莫德納疫苗則為-20度，意味要配送疫苗到偏遠地區將更為容易。

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