【全球攬炒】日本銀座、法國香榭大道等著名商業圈迎黑色聖誕

外國傳媒報道，從日本銀座、法國香榭大道到英國龐德街，這些舉世聞名的「商業圈」正準備與迎接有別於往年的聖誕購物旺季，因疫情在全球各地擴散，許多消費者不願到商店購物，且國際旅行限制導致遊客數量銳減，料將衝擊這些最著名「商業圈」的假日購物季業績。

在英國政府本月初實施新一輪防疫限令後，倫敦龐德街商店的客流量已大跌近約50%。從Cartier到Chanel等已提前在商店掛起聖誕燈飾，搶在復業前為購物季做準備，龐德街商家打算於12月3日封鎖令結束時重新開張。

疫情惡化導致法國重啟封鎖措施，迫使許多銷售非必需品商店從10月30日起停業。代表當地100多家商店的香榭大道委員會表示，從11月22日起在網上播映聖誕燈飾，盼能吸引更多目光。

由於日本持續實施嚴格入境管制，目前只有少數旅客光臨東京著名商店街銀座。銀座街道協會負責人竹澤說，正計劃在12月舉辦洗手活動，提供參與者手巾及優惠券，可在附近商店消費，而且沿街將增添更多照明，希望吸引更多人潮。

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