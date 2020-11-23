【悲情樓市】全方位劈價！叠茵庭賣平6%　銀主盤趕出貨

疫情再爆發，二手業主群起劈價，近日由新界上車盤以至豪宅大戶，紛紛再現低價個案。屯門叠茵庭特色單位減價後僅售558萬元，低銀行估價約6%。東涌昇薈四房戶亦累劈522萬元沽出，成交價1,578萬元，為屋苑2016年入伙後同類型單位新低。

屯門區近兩日連錄平價買賣。祥益龍超君稱，上述叠茵庭連天台戶，實用面積381方呎，9月下旬開價600萬元，疫潮下原業主即降價，減42萬元獲外區客購入，呎價14,646元。她續稱，區內二手物業近日成交價，普遍較前兩個月低約5至7%，而售出多為減價貨。她認為，撤辣可增加二手放盤，交投上升之餘，樓價亦有機會因供應增多而下調。

鄰近天水圍嘉湖山莊再錄兩房戶低於「5球」成交後，三房戶呎價亦續低於1萬元。中原文家輝指，屋苑11月錄24宗買賣，按月少40%，近日樂湖居9座低層D室，實用面積551方呎，開價568萬元，區內睇樓逾30個單位的上車客，見業主擴大議幅，以543萬元承接，呎價9,855元，低市價約3%。

東涌區二手市現新低價。該行王英堂表示，第四波疫情來襲，部分業主擴闊議價空間或主動減價，昇薈2座低層B室，實用面積1,420方呎，四房雙套房間隔，去年7月開價2,100萬元，本月初已降至1,780萬元，再減202萬元，至1,578萬元沽，呎價11,113元。據了解，受減價盤增加帶動，該區於剛過去周末兩日錄約17宗二手買賣。

鰂魚涌太古城業主亦接受現實減價。中原趙鴻運透露，銀柏閣高層A室套三房海景戶，9月底以2,680萬元放售，日前減至2,460萬元沽，呎價23,698元。據了解，上址網上估值逾2,620萬元。

●皓畋1173萬沽 帳輸7%

何文田豪宅業主亦要損手出貨。消息稱，皓畋9座中低層兩房戶，減價至1,173萬元沽，約3年多帳面貶值約7%。同區君頤峰6座中層戶，以1,580萬元登記售出，成項目2017年4月後新低做價，呎價低於兩萬元則屬屋苑今年首見。

此外，中原指出，受惠政府放寬按保樓價上限，今年首10個月樓價逾600萬至1,000萬元的二手私宅登記量錄14,471宗，按年升25%，創歷史新高。

●嘉湖平估值18%翻拍

近月二手樓市的銀主出貨轉趨積極，不少更是劈價翻拍。本周將有多達11個同類物業推出拍賣。當中天水圍嘉湖山莊低層三房單位減價一成，僅開價450萬，較估值低約104萬元。

忠誠拍賣將將推拍多個銀主盤，上述嘉湖山莊單位為樂湖居1座低層D室，實用面積約551方呎，每方呎開價約8,167元。該單位個別銀行網上估價554萬元，拍賣價低約18.8%。而物業於9月底曾開價500萬元。

是次亦有市區銀主住宅減價重新拍賣，包括銅鑼灣華英大廈低層A室，實用面積約538方呎，開拍價760萬元，較10月時低約20萬元，呎價約14,126元。西半山雨時大廈高層A室，實用面積約314方呎，開價僅680萬元，較之前開低30萬元，亦較估值低約131萬元。

本月中曾推拍的大角咀海桃灣1座中層B室，實用面積約818方呎，今次重拍開價1,730萬元，亦較之前下調20萬元，較最新銀行估值低約251萬元。另有個別新推銀主單位，元朗加州花園1C期紫蘭徑雙號屋，實用面積約1,377方呎，拍賣價1,180萬元，呎價約8,569元。

●市區盤冧租 富澤每呎僅33元

經濟不景，市區物業租金亦持續回軟。北角富澤花園中高層三房戶，原本每月叫租3.4萬元，終大幅下調約18%至2.8萬元租出，實用呎租僅約33元，低市價約一成。

利嘉閣吳子漢表示，上述單位實用面積約857方呎，望開揚景觀，單位放租約3個月才獲承接。據悉，業主於1988年6月以約101.1萬元購入單位，以目前租金計算，租金回報相當可觀。

●天寰低市價8%租出

即使九龍區較新樓齡屋苑亦錄低價租賃個案。近年已成新樓供應集中地的啟德區，中原施蒂文稱，區內天寰2座低層C室兩房戶，實用面積460方呎，月租開價1.8萬元，減至1.65萬元租出，呎租約35.9元，低市價約8.3%。而3座高層開放式戶，實用面積266方呎，降價1,000元後，以每月1.2萬元獲承租，呎租約45.1元，低同類市價約7.7%。

西南九龍匯璽再錄呎租低於40元交易。消息透露，匯璽II第5A座中層B室，實用面積1,234方呎，原以5.6萬元放租，減價8,000元後，終以4.8萬元租出，呎租約38.9元。

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