內企堪憂！蛋殼公寓陷債務困局

內地傳媒報道，在美上市、原為針對年輕市場租務的蛋殼公寓被爆拖欠蘇州承包商近160萬元人民幣(下同)的工程款項、電器供應商與重慶窗簾供應商各約570萬元，以及160萬元貸款。蛋殼公寓還拖欠北京崑崙聯通科技約1,400萬元貸款。此外，蛋殼公寓子公司百家修的數百名員工，也被拖欠約4個月薪金。

報道指出，蛋殼公寓今年首季總負債額達90.27億元，其中流動負債額達83.51億元、短期債務達46.54億元；公司總資產為93億元、流動資產僅29.69億元，還有約8.26億多元的現金及等價物。

蛋殼公寓業績連年虧損，2017年虧損2.7億多元，2019年增至34.4億元，今年第1季虧損12.3億元，創單季虧損新高。

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