夜市UPDATES：道指曾飆逾300點　港股夜期低水

美股早段升幅擴大，道指曾飆逾300點，目前報29,514點，升251點或0.86%；標指報3,579點，升22點或0.62%；納指報11,897點，升42點或0.36%。港股期指夜市報26,425點，升72點，低水61點。

在此之前，輝瑞和BioNTech已向FDA申請其新型冠狀病毒疫苗的緊急使用授權，如獲批准，其疫苗將從12月份開始在美國使用。

疫苗可能相對較快推出的預期，提振了美股及對經濟前景的信心，受惠疫情的高科技型「居家概念股」遭減持，Netflix跌0.85% 、亞馬遜僅升0.84%。

相反，郵輪和航空公司的股票上漲，這嘉年華公司股價升3%，而聯合航空上漲了1%。

財政刺激方面，上周參議院少數黨領袖舒默指與參議院多數黨領袖麥康奈爾同意重新開始就財政刺激協議進行談判。這一消息短暫提振了股市，然而美國參議院已因感恩節假期休會，要到月底才會再次開會，這無疑縮短了新法規獲得通過的機會。

另外，高盛下調了對美國第四季度的GDP預期以及對2021年第一季度的經濟增長預期，預計美國經濟將在第四季度增長3.5%，低於先前預測的4.5%的年化增長率，明年第一季度，高盛現在預計經濟增長率僅為1%，低於此前估計的3.5%。

【22:30】疫苗開發續有好消息，美股早段做好，道指升222點，至29,485點；納指升78點，至11,933點；標指升21點，至3,578點。

英國藥廠阿斯利康和英國牛津大學合作研發的疫苗有效率最高達90%，平均僅70%，惟阿斯利康在美股價早段跌1.4%至54.49美元。

早前已公布疫苗研發取得突破的美國藥廠輝瑞股價早段升0.2%至36.8美元；莫德納(Moderna)更漲3.9%至101.45美元。監管資料顯示，莫德納行政總裁邦塞爾上周再沽出1,740萬美元公司股份。

默克藥廠斥4.25億美元收購私人藥廠OncoImmune，後者亦有研發新冠疫苗。默克股價早段升0.4%至80.77美元。

歐洲航空安全局計劃明年1月批准波音公司的737 MAX客機復飛，波音股價早段漲2.2%至204.1美元。

不過，摩根大通策略員包括Nikolaos Panigirtzoglou警告，本月以來股市表現強勁，大型多元資產投資者之後可能需要將資金從股票輪轉到債券，導致全球股市年底前可能出現近3,000億美元資金流出。

大市前景未明，但今年較早前因應疫情暫停回購股份和派息的大型美企，部分正準備恢復派息，反映這些企業認為最壞時刻已過。已宣布將恢復派息的美企包括百貨公司Kohl's和油企Marathon Oil。

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