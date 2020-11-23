美商界領袖據報敦促特朗普承認敗選　啟動權力交接

據報道，包括紐約金融界許多人士在內的商界領袖敦促美國總統特朗普承認拜登贏得大選，啟動權力交接進程。

《紐約時報》報道指，逾100名企業行政總裁計劃周一(23日)發送備忘錄，要求美國總務管理局局長Emily Murphy確認拜登贏得大選，並簽發拜登團隊啟動權力交接進程所需的文書。總務管理局的該舉動將可以讓候任政府獲得資金和資源。

報導稱，該信函的簽署人包括黑石集團總裁Jonathan Gray以及基金管理公司Neuberger Berman行政總裁George H. Walker。

《紐約時報》看到的該信函草案稱：「拒絕向候任政府提供資源和重要信息，會令美國的公共和經濟健康以及安全受到威脅」。

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