【產經評論】美國夢窮途末路　年關大劫禍全球

今年是美國災難年！貴為全球第一大經濟體和科技大國，不但備受疫情困擾令經濟復甦路遙，同時面對總統大選至今尚未有正式結果，政局混亂，兩個主要財金部門為着救急貸款安排公開「拗數」，總之就是「家衰口不停」！若然年關前新一輪援助措施無着落，美國人將陷入大規模「斷糧」危機，足以演變成全球金融市場巨災！

今年3月，全球疫情大爆發，引發股、匯、商品全線崩盤。美國聯儲局為了穩定市場，將利率急降至零，並推無限量寬，華府亦配合推出大規模派錢及紓困措施，才穩住大局。可大半年過去，美國疫情並未消失，染疫死亡個案突破26萬，成全球之冠，多地須再實施封鎖，即將到來的感恩節消費旺季難寄厚望，經濟復甦斷纜已無懸念。

令人擔心的是，年底前美國政府多項支出計劃將到期，關係到中小企與地方政府的貸款機制和勞工失業援助，以及樓按擔保相關的租務安排，若未來個多月未妥善處理過渡安排，意味不少美國企業與美國人都面臨「財務懸崖」，年關難過。

正當需要團結之時，可惜眼前兩黨仍在大選結果上糾纏，國會就新一輪財政刺激方案的談判持續拉鋸，詎料此時美國財政部竟拒絕讓部分緊急放貸計劃延至明年，並去信聯儲局要求返還尚未動用的資金，以便再推新的援助計劃，而更想不到的是聯儲局罕有公開回應，強調「全套的緊急貸款機制」扮演支持經濟的關鍵角色。雖然聯儲局最終還是答應了財政部的要求，但「牙齒印」必然仍在，兩位主管美國財金命脈的人出現如斯分歧，實乃不祥之兆！

俗話說：「不仁者而居高位，是播其惡於眾也。」此刻美國總統特朗普擺出等攬炒姿態，一眾官員又怎會一團和氣，遑論人民福祉。誠然，特朗普萬料不到，一場疫情將其之前一直吹噓的股市新高、失業率超低及經濟史上最佳的「功績」盡毀，淪落大選輸家，而整個美國更要賠上經濟競爭力及美元信用。所謂「巧婦難為無米炊」，美國財政部向聯儲局追錢，聯儲局大感不安，皆反映在如斯「爛局」前已顯得技窮！

既然「美國夢」成空，取而代之是經濟蕭條、社會分裂、政局動盪、國際影響力下降。若然年關前美國避不過財政危機，估值偏高的美股大冧將無可避免。巨量債務疊加資產價格大幅波動，將加速傳導至全球，「去美元化」過程必然難捱，而且遠未到終點！

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020