AlipayHK人事變動　長和股權攤薄

CKHH Alipay始於2017年，其時由阿里全資擁有，翌年2月首度增資引入長和後變成雙方持股各半；而該公司在2019年3月、7月及今年2月三度增資，也是長和與阿里各出一半，因此雙方股權維持各半的平衡格局。

反觀阿里方面，Douglas Lehman Feagin、螞蟻集團首席財務官韓歆毅與霍、陸一同辭任APSHKL董事後，阿里卻照樣派兩人補上，分別是螞蟻集團國際事務事業群副總裁趙穎，以及螞蟻金服國際投資部主管萬啓年。

AlipayHK回應查詢時指，股權變動是螞蟻與長和為進一步提升其營運效率而共同作出的決定。而長和則未有回應。

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