AlipayHK人事變動 長和股權攤薄
2020年11月24日 00:04
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阿里巴巴(09988)與長和(00001)合作發展支付寶香港版AlipayHK，惟營運這個流動支付程式的公司Alipay Payment Services(HK)Limited(APSHKL)早前出現人事變動，持有APSHKL的公司CKHH Alipay Internet Services(HK)Limited亦因為阿里最近一次增資而變成由阿里控股。
CKHH Alipay始於2017年，其時由阿里全資擁有，翌年2月首度增資引入長和後變成雙方持股各半；而該公司在2019年3月、7月及今年2月三度增資，也是長和與阿里各出一半，因此雙方股權維持各半的平衡格局。
不過，CKHH Alipay今年9月2日再度增資時卻只有阿里的身影，阿里於APSHKL的股權遂突破50%，換言之成為控股股東。同日，APSHKL出現人事大洗牌，原先長和方面的兩名董事（聯席董事總經理霍建寧、副董事總經理陸法蘭）辭任後，僅由曾任長和旗下和記電訊香港(00215)營運總裁的陳婉真遞補。
反觀阿里方面，Douglas Lehman Feagin、螞蟻集團首席財務官韓歆毅與霍、陸一同辭任APSHKL董事後，阿里卻照樣派兩人補上，分別是螞蟻集團國際事務事業群副總裁趙穎，以及螞蟻金服國際投資部主管萬啓年。
AlipayHK回應查詢時指，股權變動是螞蟻與長和為進一步提升其營運效率而共同作出的決定。而長和則未有回應。
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