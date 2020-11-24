旅遊氣泡押後　國泰瀉4%　市值日失19億

據了解，國泰於上周五(20日)舉行網上分析員會議，管理層當時表示，在旅遊氣泡之下，飛往新加坡的機票需求強勁。然而，政府在上周六(21日)即宣布旅遊氣泡順延兩星期。國泰於其網站表示，若已預訂旅遊氣泡航班機票，將提供免費更改機票或退款。

券商瑞信發表研究報告，表示港府將於12月初公布旅遊氣泡的最新安排。不過，由於香港疫情急速轉壞，該行認為，短期內讓合資格旅客毋須檢疫往來香港和新加坡的安排充滿不確定性，並且很大機會令原定聖誕節期間航班計劃，以致港府與其他地區的旅遊氣泡安排被延遲。

瑞信預測，國泰今年淨虧損或達210.89億元，又指最新疫情或再拖低公司股價。該行並將國泰的投資評級由「跑贏大市」下調至「中性」，目標價6.6元。

日資券商大和亦將國泰的投資評級由「買入」下調至「持有」。該行解釋，下調國泰的評級主要原因是該公司目前估值已差不多到頂，另外，國泰股本擴大後，每股權益被顯著攤薄，而且該行亦估計國泰股價上升動力有限。

該行認為，就算港星機票需求強勁，但對國泰幫助不大。該行引述國泰管理層指，客運業務難以在2024年前回復至疫情前的水平，管理層亦認為，今年下半年淨虧損將較上半年嚴重，故重申早前的指引，即客運運力至明年都會維持在低於疫情前的50%水平。

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