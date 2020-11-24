東方日報B2：美國「斷糧」撳熄全球經濟引擎

美國總統特朗普任期最少直至明年1月中旬，仍有極大機會炮製「全球終極攬炒」，刻下「對外」除了加強打壓中國之外，「對內」只要讓佔美國國內生產總值(GDP)比重達七成的消費陷入大蕭條，就能令全世界一同陪葬，皆因包括中歐日韓等經濟體乍現財困危機迹象。目前美國政府為因應疫情而實施的大規模支出計劃即將於今年底到期，可能使逾千萬名民眾面臨「財務懸崖」，威脅經濟復甦，同時預示救市技窮。

在美國眾多救市措施當中，特朗普最能利用來製造財困危機的是失業保險計劃，估計將有約1,200萬人面臨「年底斷糧」。此外，凍結學生借貸還款、樓按寬限與禁止驅逐租客等措施，以及聯儲局對中小企業與地方政府提供的多項貸款機制，都將面臨「年底大限」。當中受衝擊最大的是自僱人士及散工，最後一次領取救濟的時間可能是12月第二周。

一旦打工仔失去「糧草」，樓市就會面臨重大斷供風險。目前美國政府規定凡接受樓按擔保的業主，不得驅逐交不起租金的租客，這項規定12月底屆滿，雖然一些州政府自行將有效期延到明年，但僅屬拖得就拖，因很多業主是靠租金供樓，很難阻止他們之後趕客。調查顯示，9月底時只有略多於三分之一的租客能交足租金，而11月初全美約270萬供樓業主使用上述措施，足見潛在危機之巨。

再者，全美1.7萬億美元(約13萬億港元)的學生貸款中，目前多數能暫停償還本金，並取消累積利息，有效期到今年底，即明年1月學生須恢復還款。聯儲局對中小企業及地方政府提供的貸款援助也將於12月底到期，企業及地方政府面臨財務壓力。

所謂「家衰口不停」，就在上周四，美國財長姆紐欽拒絕讓聯儲局部分緊急放貸計劃延到明年，並要求返還尚未動用的資金。這除了顯示特朗普政府與拜登團隊之間的「政治攬炒」風險外，著名經濟學家、安聯集團首席經濟顧問埃利安警告，全球必須就此醒覺！因這行為顯示非常規救市措施未如想像般可靠，雖然部分原因或來自短期政治角力，但更普遍地反映政府泥足深陷，他們起初以為是「一次過傾全政府之力」救市，原來目前演變成「好幾輪」。隨着時間流逝，將會有愈來愈多國家發覺起初救市的規模與程度難以為繼，為不容忽視的警號，因「好幾輪」救市會令政府愈來愈感到力不從心，在開發中的國家尤其如此。

事實上，不但美國在政策支持上遇到困難，英國也面臨財政失衡，本財政年度上半年(4至9月)赤字增至2,610億英鎊(約2.7萬億港元)，創新高，令人擔心公務員可能面臨凍薪。南韓第三季家庭勞動收入若扣除政府補助是按年跌1.1%，創2003年有統計以來最大減幅，並為連續兩季下滑；日本20多至50多歲壯年男性自8月以來，因財困危機而錄得706宗自殺個案，按年增加6.6%，中國內地超過5億人沒有儲蓄。由於美國消費者始終是「全球大款」，惟普遍沒有應付6個月緊急支出的儲蓄，已成為當地目前熱烈討論需否盡快賣產套現的話題，因以特朗普行徑來看，救市措施難以在年底後延期，財困炸彈正蓄勢待爆。

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