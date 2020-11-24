疫苗再傳好消息　大行唱好新興市場續跑出

新冠肺炎疫苗再傳來好消息，大行一致唱好新興市場有望繼續跑出！外國媒體報道，高盛分析師Andrew Tilton和Kamakshya Trivedi報告稱，隨着第二季的全球經濟反彈，投資者「年底前應建立親周期性資產的倉位，而不是等待經濟數據更大幅度轉向」。

該行指出，市場可能會「將有關疫苗生產和分銷的難題放到以後再去考慮」。

雖然美國大選後的政治不確定性仍未減少，但貝萊德、摩根大通和摩根士丹利的分析師和投資者一直在提醒表現落後的風險資產中的投資機會。

事實上，開發中國家的股票、貨幣和債券在截至上周五已經連續第三周攀升，並在周一保持了韌性。另外，一項匯率的隱含波動率指標接近四個月以來最低水平，凸顯投資者的樂觀情緒。

富達國際常駐倫敦的基金經理Paul Greer則表示，新興市場債券仍為債券投資者提供了誘人的風險溢價，在對收益日益飢渴的低通膨和低利率世界中，這是不容忽視的。然而，進入2021年後前景仍然存疑，這在很大程度上取決於疫情與疫苗的演變。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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