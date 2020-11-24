美國大選︰密州確認拜登勝出　總務局正式啟動權力交接

美國密歇根州檢票委員會周一(23日)認證民主黨候選人拜登勝出。拜登在密州得票比現任總統特朗普多逾15.4萬票，全取該州16張選舉人票。總務管理局(GSA)局長墨菲同日已向拜登團隊確認可正式展開總統權力交接工作，但特朗普指其司法訴訟仍會繼續。

特朗普團隊早前在密州點票有結果後提出訴訟，圖阻止該州認證拜登勝選，但最終撤回訴訟。在維恩縣，有2名共和黨籍檢票委員上周表示接到特朗普電話後，決定撤回認證拜登勝選的決定，惟沒有法律機制讓2人撤回投票。

特朗普團隊仍然力求在多州推翻結果，喬治亞州上周已完成一次人手重點，結果仍是拜登勝出。喬州繼而認證結果，但特朗普團隊上周六(21日)要求再重點選票。喬州官員周一表示，周二(24日)早上開始重新點票，下月2日午夜完成。

總務管理局此前遲遲未肯確認拜登當選，美國國會眾議院籌款委員會主席尼爾(Richard Neal)周一呼籲總務管理局局長墨菲確認拜登當選並展開交接程序。民主黨籍麻省眾議員尼爾在信中告訴墨菲，她到現在都不願展開交接程序，使她成了空前挑戰美國民主規範的共犯，也危害到全美人民的生活與生計。

對於總務局正式啟動權力交接，特朗普在社交網感謝墨菲對國家的忠誠，稱︰「她曾被騷擾及威嚇。我不想見到這些情況發生在她、她的家人及GSA職員。」特朗普強調挑戰大選結果的訴訟仍會繼續。

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