【A股點評】家電A股成為公募基金愛股

在2020年10月29日，公募基金首三季十大重倉股數據已全部披露，我們對於公募基金在家電板塊的持倉進行了統計和分析，發現2020年第三季度家電板塊基金重倉持股為市值的3.92%，較2020年第二季的4.14%下降至0.22個百分點。從基金重倉家電股數量看來，大多數公司按季上升，我們認為家電板塊基金重倉持股市值比例小幅下降的主要原因，是家電板塊第三季度漲幅較小，長遠而言，基金持家電重倉股比例自2015年第三季度至2018年第二季度震盪上升，在2018年第二季度達到最高點7.42%，之後公募基金配置家電行業意願持續減弱，持有家電股票市值總和佔基金持股市值比不斷下降，2020年第一季受疫情影響，持倉明顯下降，隨着家電行業業績逐步改善，基金重倉家電板塊市值比有望提升。

從家電行業的子板塊看來，公募基金的資金配置主要於白色家電領域，但配置比例持續下降，從2.85%降至2.82%，由於小家電行業受疫情影響較小，基金配置小家電板塊比例持續提升，從0.33%上漲至0.39%，黑色家電和零部件板塊配置比例相比其第二季度的提升開始回落，從0.22%/0.64%降至0.20%/0.44%，廚電板塊由於受疫情影響較為明顯，第三季度基金配置意願繼續下滑，但隨着地產項目陸逐竣工，廚電業績有望回升，基金配置比例下滑空間有限。

選擇方面，隨着疫情影響減弱及房地產竣工逐步回暖，白家電行業需求有望穩步增加，白電企業業績將會逐步好轉，龍頭企業現金流儲備充分，品牌和成本效益優勢明顯，業績修復更為確定，建議關注白電龍頭美的集團、格力電器及海爾智家，由於疫情催化小家電快速普及，小家電行業業績良好，基金配置意願持續上升，建議關注小家電企業石頭科技。

中國銀河國際證券

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