【專家點評】陳正犖：考慮調高環球股票配置

過去兩星期，兩隻疫苗的初步測試結果顯示，成效遠高於流行病學家的基本預測。除了憧憬大規模生產，其他藥廠亦有機會宣布疫苗消息，全球疫情或於明年年中附近時間明顯受控，明年下半年環球經濟有望更廣泛復甦。之前積壓的需求釋放、極寬鬆的貨幣政策環境，加上不同地區計劃推出的財政刺激措施，暗示環球同步及非常強勁的復甦或持續至2022年。在資產組合配置建議上，我們建議可進一步增持美國以外成熟市場及中國以外新興市場的股票。

疫苗消息提振了我們對之前基本預測的信心，我們偏好的疫情周期股(金融及能源等)，近期已明顯反彈。今年以來表現大幅落後於疫情防守股(科網等)，未來一年相信仍有顯著追落後空間。我們目前對美國大型股看法中性，並不認為科技股基本因素急劇轉差，但大型科網股今年非常強勢，納斯達克100指數累升約38%，故此短期回報料趨向溫和。

減息的背景下，科網及電訊股今年的股價升幅遠高於盈利增長。軟件、應用程式及數碼內容，對環球經濟愈來愈重要，投資具領導地位企業的確為組合創造明顯價值，之前部分科技企業於惠於保持社交距離措施，服務需求急增，不過，如果明年疫情接近尾聲，他們的服務需求或逐步回歸正常，股價表現或受限制。

我們又建議考慮提高對亞洲、歐洲及拉丁美洲股票的偏好，以配合目前已開始強勁反彈的環球貿易，如果拜登正式入主白宮，國際貿易爭端升溫的可能性降低。隨着聯儲局對通脹目標採取更寬鬆態度，新興市場股票預料或受惠於美國維持低息及美元跌勢持續，以2021年的每股盈利預測推算，整體新興市場估值仍較美股折讓35%。

不過大家也要留意，未來一年我們的信心仍有機會多次受挫，而且部分疫情周期股例如能源股，在公眾健康危機爆發前已經面臨下行壓力，故此對於一些因應經濟反彈而部署的地區及行業，我們或在2021年完結前，提早削減相關的策略性偏好。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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