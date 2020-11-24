【專家點評】陳蓓敏：內需股值博　有咩好揀？

美國總統之爭，雖有結果但仍未有總結。兩黨鬥爭不斷發展，政治掛帥，懶理民生大事。 繼97歲高齡前國務卿基辛格出言點評，蓬佩奧不停走訪以色列，前總統奧巴馬也高調評論對華政策，陣陣敵風吹向東方。對內，美財長努欽要求聯儲局歸還在3月4000多億美元未使用財政部資金，以便國會使用該資金刺激經濟。該筆4000多億美元款項，應是在3月大規模救緩計劃中使用，但聯儲局未見恰當使用，背後原因何在？

近期中國領導層真的忙個不休，先有RCEP協定簽署，繼金磚國視像會議，緊接着亞太經合組織峰會，有21個成員國參與視像討論，包括美國領袖。去年峰會中美未能達成一致共識，沒有會後聯合公報今年不敢奢望。日本昨日休市，亞太股市全線做好。上證升1%，重上3,400水平和年內高位3,458，只差不足50點子。

香港疫情正受第4波衝擊，新確診數目暴增，即令香港和新加坡的旅遊氣泡延期兩周。臨近聖誕消費旺季，恐怕香港零售和經濟再要冬眠多一會兒。恒指昨日曾高見26,662點，和七月高位26,782點又拉近了點。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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