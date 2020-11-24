【市前重點睇】道指升327點　布油期貨漲逾2%

●美匯指數企92.505；港匯處7.7521；離岸人民幣(CNH)報6.5746；美元兌日圓報104.48；歐元企1.1846；英鎊見1.3333。金價處1,838美元水平。布油升上46.06美元；紐油43.02美元上落。道指期貨升過百點。

●美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，新冠肺炎疫情嚴重打擊到美國經濟，而目前正在復甦，但認為仍需要更多財政政策支持。

●道指收報29,591點，升327點或1.12%；標指收報3,577點，升20點或0.56%；納指收報11,880點，升25點或0.22%。

●外媒引述知情人士指，美國總統當選人拜登計劃任命現年74歲的聯儲局前主席耶倫擔任財政部長。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報26,513點，升27點。

●即月恒生指數夜期收報26,452點，跌45點，低水34點，成交17,873張。

●紐約1月期油收報每桶43.06美元，升0.64美元或1.51%；布蘭特1月期油收報每桶46.06美元，升1.1美元或2.44%。

●紐約12月期金收報每安士1,837.8美元，跌34.6美元或1.8%，創兩周以來最大單日跌幅。

●美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，預期美國經濟將緩慢而穩步地復甦，並相信政府很可能在未來數月重新審視財政政策。

●英國富時100指數收報6,333點，跌17點或0.28%；法國CAC指數收報5,492點，跌3點或0.07%；德國DAX指數收報13,126點，跌10點或0.08%。

●據報道，包括紐約金融界許多人士在內的商界領袖敦促美國總統特朗普承認拜登贏得大選，啟動權力交接進程。

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